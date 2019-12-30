Uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturmada 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturmada 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı - Son Dakika

Uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturmada 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı

6 saat önce

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturmada 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturmada 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 24 şüphelinin yakalanması için kent merkezindeki bazı adreslere baskın düzenledi.

Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda baskın yapılan evlerde narkotik dedektör köpekler yardımıyla arama yapıldı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturmada 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Narkotik, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 08:51 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kadına şiddetin önlenmesi için emniyet müdürü erkeklere mektup yazdı
Alparslan Kuytul, mesaj yayınlayarak bazı siyasetçilere teşekkür etti Ayakkabı tabanına gizlenen uyuşturucuyu "Çiko" buldu Yolcu otobüsü bagajındaki motosikletten uyuşturucu çıktı

Son Dakika Haberleri
15:22 Refüje çarpan yolcu minibüsündeki 8 kişi yaralandı - Son Dakika
15:20 MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı: "MHP Libya tezkeresini destekleyecektir" - Son Dakika
15:20 Park halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika
15:20 İBB ÖNÜNDEKİ FAYTON PROTESTOSU 12. GÜNÜNDE - Son Dakika
15:16 Aydın'a yarın kar yağacak - Son Dakika
14:07 Kocaeli'de inşaat kazısı sırasında Bizans dönemine ait bir yapı ortaya çıktı - Son Dakika
13:57 Yolcu otobüsü bagajındaki motosikletten uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 15:22:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturmada 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]