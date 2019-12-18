Uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturmada 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi - Son Dakika

Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda baskın yapılan evlerde narkotik dedektör köpekler yardımıyla arama yapıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 30 şüphelinin yakalanması için tespit edilen adreslere baskın düzenledi.

Adana 'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturmada 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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