Uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturmada 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi - Son Dakika
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Uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturmada 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

7 saat önce

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturmada 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturmada 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 30 şüphelinin yakalanması için tespit edilen adreslere baskın düzenledi.

Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda baskın yapılan evlerde narkotik dedektör köpekler yardımıyla arama yapıldı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturmada 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Narkotik, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 08:37 Kaynak: AA
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