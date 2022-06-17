Operasyonlarda, 5 kilo 387 gram eroin, 270,5 gram metamfetamin, 50,3 gram esrar, 10 gram bonzai, 4 bin 372 sentetik ecza, 3'ü kurusıkı 7 tabanca, 1 pompalı tüfek, 17'si kurusıkı olmak üzere 68 tabanca fişeği, 52 kartuş, 7 şarjör, 3 hassas terazi, uyuşturucu kullanımına yarayan 7 cam aparat ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 70 bin 410 lira ele geçirildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu satıcılarına yönelik 'Süpürme' operasyonunda 66 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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