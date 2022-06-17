Uyuşturucu satıcılarına yönelik "Süpürme" operasyonunda 66 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Uyuşturucu satıcılarına yönelik "Süpürme" operasyonunda 66 şüpheli adliyeye sevk edildi

17.06.2022 12:08

Ankara merkezli düzenlenen, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik "Süpürme" operasyonunda yakalanan 66 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Ankara merkezli düzenlenen, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik "Süpürme" operasyonunda yakalanan 66 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 1 yıl süren teknik ve fiziki takip sonucu 75 şüphelinin yakalanması için Ankara, İstanbul, Çorum, Kastamonu, Şanlıurfa ve Bursa'da 14 Haziran'da operasyon düzenledi.

"Süpürme" adı verilen eş zamanlı operasyonlarda, 66 şüpheli gözaltına alındı. Firari 9 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Operasyonlarda, 5 kilo 387 gram eroin, 270,5 gram metamfetamin, 50,3 gram esrar, 10 gram bonzai, 4 bin 372 sentetik ecza, 3'ü kurusıkı 7 tabanca, 1 pompalı tüfek, 17'si kurusıkı olmak üzere 68 tabanca fişeği, 52 kartuş, 7 şarjör, 3 hassas terazi, uyuşturucu kullanımına yarayan 7 cam aparat ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 70 bin 410 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Operasyon kapsamında ele geçirilen eroinin 3 kilo 800 gramının Ankara'da bir yerde gömülü bulunduğu öğrenildi.

Şüphelilerin, emniyetteki ifadesinde, toprağa gömdükleri bu eroini yerinden çıkarmaya gittiklerini, bulamayınca sel nedeniyle kaybolduğunu düşündüklerini söyledikleri belirtildi.

YORUMLAR
500
Uyuşturucu çetelerine yönelik 'Süpürme Operasyonu': 66 şüpheli adliyeye sevk edildi Uyuşturucu çetelerine yönelik 'Süpürme Operasyonu': 66 şüpheli adliyeye sevk edildi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu satıcılarına yönelik 'Süpürme' operasyonunda 66 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:10 Belçika'da çalışma günü 4'e indirildi! Ayrıca mesai dışında gelen mesajlara da cevap verilmeyecek
17:50 Polise yumruk atan Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında 3 ayrı suçlama yer aldı
17:44 Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Volkan'ın eşi Zeynep Demirel'den gündem olacak poz! "Senin yaptığını az kadın yapabilir"
17:42 Acun Ilıcalı'nın Lewandowski paylaşımı heyecanlandırdı: Neden olmasın
17:39 Adanalı dizisinin yıldızıydı! Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler tanıyamıyor
17:26 Putin'den "gıda krizi" açıklaması: Fiyatlar çok daha güçlü artacak, bunun sorumlusu ABD ve Avrupa
17:22 Emirgan Korusu'nda 130 ağacın izinsiz kesildiği ihbarı sonrası İBB'den açıklama geldi
17:21 Ünlü modelden gündem olacak Pique açıklaması: Kalçalarımın gerçek olup olmadığını sordu
17:08 Fenerbahçe Beko'da beklenen oldu! Koç Djordjevic ile yollar ayrıldı
16:41 Meral Akşener'in önünü kesen çocuklar ağlayarak: Ekonomik koşullar nedeniyle test kitabı alamadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 18:19:51. #1.11#
SON DAKİKA: Uyuşturucu satıcılarına yönelik "Süpürme" operasyonunda 66 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement