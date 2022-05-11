Uyuşturucu satıcılarından basın mensubuna: Baronları çek dayı baronları bizi değil - Son Dakika

- Uyuşturucu satıcılarından basın mensubuna: "Baronları çek dayı baronları bizi değil"

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir ikamette yapılan aramada satışa hazır uyuşturucu, hassas terazi ve para ele geçirildi.3 şüpheli Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan adliyeye çıkarılırken şüphelilerden birisinin "Baronları çek dayı baronları bizi değil" dedi. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini önlemeye yönelik olarak yapılan saha çalışmaları kapsamında Kasaplar Mahallesi 8527 sokak üzerinde bulunan müstakil binada arama yapıldı. Cumhuriyet savcısından alınan arama kararı doğrultusunda Narkotik Madde Arama Köpeği Pars'ın da katıldığı aramada; satışa hazır vaziyette 11 küçük paket halinde toplam 14.98 gram Metamfetamin maddesi, 1 adet Mouse görünümlü Hassas Terazi ile Uyuşturucu Madde Ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 19.000 TL para ele geçirildi.Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda gözaltına alınan ve haklarında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan adli işlem yapıl U.B., Ş.C. ve M.C. isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.BARONLARI ÇEKİN3 şüphelinin adliyeye çıkarılmaları sırasında şüphelilerden bir tanesinin görüntü alan basın mensubuna "Baronları çek dayı baronları bizi değil" demesi dikkati çekti.