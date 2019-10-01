Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu satıcılarından müşterilerine: şekerleriniz hazır (2)
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Uyuşturucu satıcılarından müşterilerine: şekerleriniz hazır (2)

1 saat önce

ŞÜPHELİLER SERBEST KALDIMuğla'nın Fethiye ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Y.A. ve İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu satıcılarından müşterilerine: şekerleriniz hazır (2), System.String[]

ŞÜPHELİLER SERBEST KALDI
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Y.A. ve İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Uyuşturucu Ticareti, Fethiye, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:32 Kaynak: DHA
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