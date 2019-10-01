Uyuşturucu satıcılarından müşterilerine: şekerleriniz hazır (2)
1 saat önce
ŞÜPHELİLER SERBEST KALDIMuğla'nın Fethiye ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Y.A. ve İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:32 Kaynak: DHA
ŞÜPHELİLER SERBEST KALDI
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Y.A. ve İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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