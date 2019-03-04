Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Satıcılarını Görüntüledi, Polis Yakaladı

Uyuşturucu Satıcılarını Görüntüledi, Polis Yakaladı

1 saat önce

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, boş bir araziye uyuşturucuyu saklayan kişiler, bir vatandaşın cep telefonu ile görüntülemesi sayesinde polis tarafından yakalandı.

Uyuşturucu Satıcılarını Görüntüledi, Polis Yakaladı, System.String[]
KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, boş bir araziye uyuşturucuyu saklayan kişiler, bir vatandaşın cep telefonu ile görüntülemesi sayesinde polis tarafından yakalandı. Polis yaklaşık 2 kilo esrar ve uyuşturucu haplar ele geçirirken, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Çayırova Cumhuriyet Mahallesi Cihan Sokak'ta boş bir araziye farklı araçlarla gelip taşların arasına bir şey saklandığını gören kişi, cep telefonunun kamerası ile yaşananları görüntüledi. Vatandaşın ihbarı üzerine gelen polis ekibi görüntüleri inceleyerek, taşların arasına konulan 2 kilo esrar ve uyuşturucu hapları buldu. Polis, sakladıkları uyuşturucuyu almaya gelenleri yakaladı. U.Ö., M.S. ve A.S. gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler ifadelerinde, uyuşturucu ile yakalanmamak için bu şekilde tedbir aldıklarını söyledi. Adliyeye sevk edilen U.Ö. ve M.S. tutuklanırken, A.S. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. - Çayırovakocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:25 Kaynak: DHA

Çayırova, Polis, Güncel
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