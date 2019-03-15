Uyuşturucu Satıcılarını Yerin Yedi Kat Dibine Gömmezsek Namerdiz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hiç merak etmeyin bu uyuşturucu satıcılarını da burada annelere söz veriyorum, namus, şeref sözü veriyorum, bunların patronlarını da yerin yedi kat dibine gömmezsek namerdiz." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hiç merak etmeyin bu uyuşturucu satıcılarını da burada annelere söz veriyorum, namus, şeref sözü veriyorum, bunların patronlarını da yerin yedi kat dibine gömmezsek namerdiz." dedi.



Soylu, Adana'nın Ceyhan ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun da katıldığı mitingde yaptığı konuşmada, yerel seçimin Türkiye'ye güç ve kuvvet verme seçimi olduğunu söyledi.



Uyuşturucuyla mücadeleye değinen Soylu, şöyle devam etti:



"Yine bana kızdılar, ne demişim, kötü bir şey mi demişim? 'Eğer uyuşturucu satıcılarını polislerimiz görürse okulların etrafında ayaklarını kırsınlar' demişim. Yanlış mı demişim? İyi çocukları uyuşturucuya alıştırsınlar, annesinin gözünü morartsın esrar parası alacağım diye, ayağını kırsın, biz de burada keyifli keyifli İçişleri Bakanlığı yapalım, var mı böyle bir şey? 57 bin uyuşturucu satıcısını kodese tıktık. Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarını yaptık. 260 ton bonzai süreceklerdi piyasaya, ellerinden aldık. 941 kişi ölmüştü, 2017'de şu anda aralık ayı hariç yarı yarıya düşürdük, 491 kişiye düşürdük. Büyük bir mücadele yapıyoruz. Bu mücadeleyi istikrarla beraber yapıyoruz, işimize bakıyoruz. Önümüzdeki 4,5 yıl daha fazla işimize bakacağız. Hiç merak etmeyin bu uyuşturucu satıcılarını da burada annelere söz veriyorum, namus, şeref sözü veriyorum, bunların patronlarını da yerin yedi kat dibine gömmezsek namerdiz."



"İttifakla hangi tehlike ve tehditlerden kurtulduğunu tarih yazacak"



Bakan Soylu, 4,5 yıl seçim olmayacağına işaret ederek "Burada Türkiye büyük bir sıçramayı gerçekletirecek. Bu büyük ittifakı (Cumhur İttifakı) belki bugün anlamakta birileri eksik kalıyor olabilir. Ama 50- 100 yıl sonra Türkiye'nin bu ittifakla hangi tehlike ve tehditlerden kurtulduğunu hem tarih yazacak hem de gelecek nesillerimiz hem sayın Cumhurbaşkanımıza hem de Devlet Bahçeli'ye minnetlerini ve bu millete şükranların ifade edecekler, dualarla yad edecekler." ifadesini kullandı.



"Bakın Türkiye ne noktaya geliyor? Bizi oyalamaya çalışanlara ne dersler veriyoruz?" diyen Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Hani biz doğuda ve güneydoğuda dik yürüyoruz ya, dağlarda Kato'da, Tendürek'te, Şen Yayla'da böyle dik yürüyoruz, zannetmeyin karakterimizdendir. Zannetmeyin ki cesaretimizdendir. Nedendir biliyor musunuz? Sizin verdiğiniz 50 gramlık oy pusulası varya bizi dik yürüten odur, bize cesaret veren odur. Allah muhafaza eğer 31 Mart akşamı bir zaafiyetle karşı karşıya kalırsak, ki bunu bekliyorlar, bunu evladınız olarak söylüyorum 1 Nisan'da, ne yaparlar biliyor musunuz doğu ve güneydoğuda altı yaşındaki çocukların eline taşı verirler, kaymakam ve valileri sokağa çıkamaz hale getirirler, itibarsız ederler. Sizden bir evladınız olarak istiyorum, Allah'ınızı severseniz bizim boynumuzu Kandil'in önünde eğik bırakmayın ne olursunuz. Bizi şu FETÖ şarlatanına ne olursunuz güldürmeyin. Elimizi, şu hainlerin karşısında bağlı bırakmayın. Güç, kuvvet verin, bakın dünyaya neler söylüyoruz."



Cumhur İttifakı'nın MHP adayı Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile AK Parti'den aday gösterilen Ceyhan Belediye Başkan Vekili Ali Alper Boydak'a destek isteyen Soylu, 31 Mart'ta Ceyhan'ın herkese parmak ısırtacak bir sonuç almasını istedi.



Soylu, seçim otobüsünün üzerinden 1925'te, Türk Tayyare Cemiyeti'ne Ceyhanlıların bağışlarıyla alınan ve ilk uçuşunu Vecihi Hürkuş'un gerçekleştirdiği "Ceyhan Tayyaresi" adı verilen savaş uçağının replikasının da ziyarete açılışını gerçekleştirdi.



Daha sonra Süleyman Soylu, Ceyhan Abdulkadir Ağa Camisi'nde cuma namazını kıldı.



(Bitti)

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