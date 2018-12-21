Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Satıcılığından Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Uyuşturucu Satıcılığından Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

4 saat önce

Sakarya'nın Erenler ilçesinde 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Uyuşturucu Satıcılığından Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı, System.String[]
Sakarya'nın Erenler ilçesinde 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Erenler İlçe Jandarmaya Komutanlığı ekipleri, Hasanbey Mahallesinde önleyici kolluk devriyesi sırasında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. isimli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ferizli L Tipi Ceza ve İnfaz Kurumuna gönderildi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:15 Kaynak: İHA

Jandarma, Sakarya, Erenler, 3. Sayfa
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