Uyuşturucu Satıcılığından Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
4 saat önce
Sakarya'nın Erenler ilçesinde 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs jandarma tarafından yakalandı.
Sakarya
'nın Erenler
ilçesinde 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs jandarma tarafından yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Erenler İlçe Jandarmaya Komutanlığı ekipleri, Hasanbey Mahallesinde önleyici kolluk devriyesi sırasında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. isimli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ferizli
L Tipi Ceza ve İnfaz Kurumuna gönderildi. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:15 Kaynak: İHA
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