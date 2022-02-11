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Uyuşturucu satıcısı 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu satıcısı 1 kişi tutuklandı

11.02.2022 09:48
Uyuşturucu satıcısı 1 kişi tutuklandı

Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonu sonucu yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonu sonucu yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gençleri zehirlemeye çalışan sokak satıcılarının yakalanması ve piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesine yönelik operasyon düzenledi. Bahçelievler Mahallesi'nde yapılan çalışmada 1 şahsın yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda; 1,16 gram bonzai ve 0,95 gram metamfetamin ele geçirildi.

'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçu kapsamında gözaltına alınan İ.Ç., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Eskişehir, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu satıcısı 1 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uyuşturucu satıcısı 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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