Uyuşturucu satıcısı 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Adıyaman'da, uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişiden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Edinilen bilgilere göre, önceki gün Adıyamanİl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirilmişti.



Polis ekiplerince 6 adrese düzenlenen operasyonda A.Y., M.Ü.Ş., A.K., O.E. ve M.A. gözaltına alınmıştı. Emniyete götürülen ve burada ifadeleri tamamlanan 5 kişi daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan 5 kişiden A.K., ile M.Ü.Ş, tutuklanırken A.Y., O.E. ve M.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN