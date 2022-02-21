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Uyuşturucu satıcısı 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Uyuşturucu satıcısı 2 kişi yakalandı

21.02.2022 11:24
Uyuşturucu satıcısı 2 kişi yakalandı

Eskişehir'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde satışı yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Güllük ve Hoşnudiye mahallelerinde yapılan çalışmalarda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 137 adet ecstacy uyuşturucu hap, 66,66 gram esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçu kapsamında gözaltına alınan şüpheliler M.K. ve İ.D.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

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Uyuşturucu, Eskişehir, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu satıcısı 2 kişi yakalandı - Son Dakika


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