Uyuşturucu satıcısı 4 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu satıcısı 4 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Uyuşturucu satıcısı 4 kişi adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Bolu'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, uyuşturucu madde sattığı tespit edilen 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu satıcısı 4 kişi adliyeye sevk edildi, System.String[]

Bolu'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, uyuşturucu madde sattığı tespit edilen 4 kişi adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde yaptığı çalışmalarda İ.Y. (36) isimli şahsın üzerinde 1,57 gram esrar maddesi yakaladı. Gözaltına alınan İ.Y.'nin uyuşturucu maddeyi M.D. (1992), O.Y.Y. (1987) ve E.Ö.'den (1978) temin ettiği tespit edildi. Şahıslara yönelik operasyonda M.D., O.Y.Y. ve E.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerinin yine şehir merkezi içinde yaptıkları çalışmalarda R.Ç.'yi (17) uyuşturucu madde kullanırken yakalayıp gözaltına aldı. İfadesi alınan R.Ç., uyuşturucu maddeyi K.Ö.'den (27) aldığını söyledi. Polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda K.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.D., O.Y.Y., E.Ö. ve K.Ö. adliyeye sevk edildi. - BOLU

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İran'dan "düşen uçağın füzeyle vurulduğu" iddialarına yalanlama
Seri Muhakeme Usulü ilk kez uygulandı! Suçunu kabul etti, cezası yarı yarıya düştü 27 yaşındaki oyuncu Harry Hains, hayatını kaybetti Kağıthane'de komşular arasında kavga çıktı! 1 yaralı, 1 kişi gözaltı

Son Dakika Haberleri
22:50 İran'da düşen uçak: Ukrayna PS752 uçağına ne olduğunu açıklayabilecek cevapsız 4 soru - Son Dakika Haber
22:50 Adana'da "Sıfır Bir" filminin özel gösterimi yapıldı - Son Dakika Haber
22:44 Son dakika: İran, Ukrayna uçağının düşüş nedenini yarın açıklayacağını duyurdu - Son Dakika Haber
22:38 AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan "Libya'da ateşkes çağrısı" açıklaması Açıklaması - Son Dakika Haber
22:20 Muş merkezli 4 ilde göçmen kaçakçılarına darbe - Son Dakika Haber
21:44 Trump'a yönelik azil maddeleri gelecek hafta Senato'da olacak - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 22:54:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uyuşturucu satıcısı 4 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]