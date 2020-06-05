Uyuşturucu satıcısı 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Uyuşturucu satıcısı 4 kişi gözaltına alındı

NİĞDE - Niğde'de jandarma ekiplerinin düzenlendiği uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 2 adet extacy hap, 5,2 gr metamfetamin ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler jandarmada yapılan işlemlerin ardından Niğde adliyesine sevk edildi.