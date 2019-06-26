Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu satıcısı 4 kişi yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Uyuşturucu satıcısı 4 kişi yakalandı

1 saat önce

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yürütülen emniyet ve asayiş hizmetleri kapsamında yapılan operasyonlarda uyuşturucu imalatı ve satışı yapan 4 kişi yakalandı.

Uyuşturucu satıcısı 4 kişi yakalandı, System.String[]
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yürütülen emniyet ve asayiş hizmetleri kapsamında yapılan operasyonlarda uyuşturucu imalatı ve satışı yapan 4 kişi yakalandı.

Erzurum'da uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu işledikleri tespit edilen 4 şüpheli şahsa yönelik Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Aziziye ve Yakutiye ilçelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 5 adreste eş zamanlı olarak gerçekleştirilen aramalarda değişik cins ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Adliye'ye sevk edilen 4 şüpheli şahıs tutuklanarak ceza evine teslim edildi. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:13 Kaynak: İHA
Jandarma, Erzurum, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Polisin şüphelenip aradığı otomobilde pompalı tüfek ve uyuşturucu çıktı Apartman önünde oyun oynayan çocuğa ve ailesine dayak! Güvenlik görevlisi yaşlı bekçiyi döverek öldürdü Ünlü tatil merkezinde hayali otel ismiyle vurgun!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 12:59:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu satıcısı 4 kişi yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]