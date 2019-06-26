Uyuşturucu satıcısı 4 kişi yakalandı
1 saat önce
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yürütülen emniyet ve asayiş hizmetleri kapsamında yapılan operasyonlarda uyuşturucu imalatı ve satışı yapan 4 kişi yakalandı.
Erzurum
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:13 Kaynak: İHA
İl Jandarma
Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yürütülen emniyet ve asayiş hizmetleri kapsamında yapılan operasyonlarda uyuşturucu imalatı ve satışı yapan 4 kişi yakalandı.
Erzurum'da uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu işledikleri tespit edilen 4 şüpheli şahsa yönelik Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Aziziye
ve Yakutiye
ilçelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 5 adreste eş zamanlı olarak gerçekleştirilen aramalarda değişik cins ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Adliye'ye sevk edilen 4 şüpheli şahıs tutuklanarak ceza evine teslim edildi. - ERZURUM
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