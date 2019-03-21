Uyuşturucu Satıcısı 5 Kişi Yakalandı
1 saat önce
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü zehir tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda uyuşturucu satıcısı olduğu tespit edilen 5 kişi yakalandı.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
zehir tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda uyuşturucu satıcısı olduğu tespit edilen 5 kişi yakalandı.
Erzurum'da bulunan bazı mekanlarda uyuşturucu satışı yapan kişilere yönelik çalışma kapsamında Lalapaşa
Mahallesi Gez Kavşağında bulunan umuma açık yerlerde operasyon yapıldı. Çalışmalar neticesinde 4 şüpheli şahıstan bir miktar esrar maddesi ele geçirilerek haklarında "Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak" suçundan işlem yapıldı.
Uyuşturucu sattıkları tespit edilen M.A.C, G.D, H.A, M.E.D ve F.K isimli sokak satıcılarının yakalanması amacı ile gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli Erzurum İl Merkezinde, 1 şüpheli ise Trabzon
İl Merkezinde olmak üzere toplam 5 şahıs yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu hazırlamak ve içmek için kullanılan aparatlar ve 3 parça halinde bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:20 Kaynak: İHA
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