Uyuşturucu Satıcısı 7 Şahıs Adliyeye Sevk Edildi

Uyuşturucu satıcısı 7 şahıs adliyeye sevk edildiESKİŞEHİR - Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan 7 şahıs adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu satıcısı 7 şahıs adliyeye sevk edildi



ESKİŞEHİR - Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan 7 şahıs adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Eskişehir'de bulunan 14 mahallede sokak satıcılarına yönelik planlı operasyon düzenledi. 15 şahıs ve bu şahıslara ait 16 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 15 hedef şahıstan 13'ü yakalandı. 2 şahsın ise yakalama çalışmaları devam ederken, ikametlerde bulunan diğer kişilerle birlikte toplam 18 kişiden; 15'ine uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem başlatıldı. 9 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 6'sı gözaltına alındı. 3 şahsa ilişkin ise uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçları kapsamında işlem yapıldı. Operasyonda yapılan aramada ise; 65 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 2 çıkı halinde 1,22 gram metamfetamin maddesi, 1 adet ectacy uyuşturucu sentetik, 1 adet tabanca, tabancaya ait bir adet şarjör ve 13 adet 7.65 mermi, 1 adet pompalı tüfek, 2 adet kuru sıkı tabanca ve şarjörleri ele geçirildi.

Aynı soruşturma kapsamında daha önceki yakalamalarla birlikte toplam; 876,11 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 29,27 gram metamfetamin maddesi, 46 adet sentetik ecza maddesi, 15,11 gram skunk maddesi, 0,67 gram esrar maddesi, 3 adet ecstacy uyuşturucu sentetik hap, 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait 1 adet şarjör ve 13 adet 7.65 çapında fişek, 1 adet pompalı tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca ve şarjörleri ele geçirildi. Soruşturma kapsamında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınan 7 şahıs bugün adliyeye sevk edildi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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