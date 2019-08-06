Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu satıcısı 9 kişi yakalandı
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Uyuşturucu satıcısı 9 kişi yakalandı

1 saat önce

Niğde'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 9 kişi yakalandı.

Uyuşturucu satıcısı 9 kişi yakalandı, System.String[]
Niğde'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 9 kişi yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Son yapılan operasyonda 9 şüpheli yakalanırken, şahısların üzerlerinde, iş yerlerinde ve ikametlerinde arama yapıldı. Aramalarda satışa hazır halde; 21 gram ağırlığında Metamfetamin, 26 gram Esrar, 30 gram Bonzai, 85 gram eroin ve 15 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemlere başlanılırken, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilecek. - NİĞDE
Niğde, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:16 Kaynak: İHA
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