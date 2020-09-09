Uyuşturucu satıcısı evine yapılan baskında yakalandı - Son Dakika

Uyuşturucu satıcısı evine yapılan baskında yakalandı

Uyuşturucu satıcısının evine düzenlenen operasyonda çok sayıda narkotik madde ele geçirildi

ADANA - Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kişinin evine düzenlenen narkotik operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ile nakit para ele geçirildi. Baskında evde bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ihbar üzerinde Şahin Özbilen Mahallesi'nde oturan torbacı şahsın evine baskın düzenlendi.

Düzenlenen baskın sonucunda evin içerisi didik didik arandı. Yapılan arama çalışmalarınd, 13.30 gr eroin maddesi, 8 adet satışa hazır eroin maddesi paketçiği, 3 adet suboxsone 8/2 mg hap ve 1000 TL para ele geçirildi. Baskın sırasında şüpheli D.M. ise yakalanarak gözaltına alındı.