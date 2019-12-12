Uyuşturucu satıcısı jandarmadan kaçamadı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu satıcısı jandarmadan kaçamadı - Son Dakika

Uyuşturucu satıcısı jandarmadan kaçamadı

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu ticareti, kasten yaralama ve orman arazisini işgal suçlarından aranan şahıs, jandarmanın takibi sonucunda yakalandı.

Uyuşturucu satıcısı jandarmadan kaçamadı, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu ticareti, kasten yaralama ve orman arazisini işgal suçlarından aranan şahıs, jandarmanın takibi sonucunda yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, hakkında uyuşturucu ticareti yapmak, uyuşturucu kullanmak-bulundurmak, kasten yaralama ve orman arazisini işgal gibi suçlardan aranan Bayram E., D-400 Karayolu yakınlarında Karacalar mahallesi sınırlarındaki evlerinde yakalandı. Bayrak E., jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Uyuşturucu Ticareti, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:04 Kaynak: İHA
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