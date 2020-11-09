Uyuşturucu satıcısı kadın tutuklandı - Son Dakika

- Uyuşturucu satıcısı kadın tutuklandı

BURSA - Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen G.B. isimli kadını takibe aldı. Ekipler tarafından gözaltına alınan G.B.'nin üzerinde evinde ve otomobilinde yapılan aramalarda 3 kilo 100 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Emniyetteki sorgusunun ardından Uyuşturucu Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçundan adliyeye çıkarılan G.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.