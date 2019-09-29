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Uyuşturucu satıcısı kadın yakalandı

1 saat önce

Kuşadası'nın önemli turizm beldesi Davutlar'da narkotik ekiplerinin uzun süredir peşinde olduğu kadın uyuşturucu satıcısı yakalandı.

Uyuşturucu satıcısı kadın yakalandı, System.String[]

Kuşadası'nın önemli turizm beldesi Davutlar'da narkotik ekiplerinin uzun süredir peşinde olduğu kadın uyuşturucu satıcısı yakalandı. "Davutlar'ın Uyuşturucu Patroniçesi" lakaplı 35 yaşındaki G.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuşadası'na bağlı Davutlar'da uyuşturucu sattığı yolunda bilgi aldıkları 35 yaşındaki G.K. isimli kadın şüpheliyi ve evini takibe aldı. Yapılan araştırma sonucu G.K.'ye ait Davutlar'daki evde uyuşturucu satıldığının tespit edilmesi üzerine sabaha karşı 04.30 sıralarında söz konusu eve narkotik köpeği 'Aşil' ile birlikte operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında evde yapılan aramada G.K.'nin yatak odasında yastığın ve bavulun içinde olmak üzere toplam 193.69 gram kristal olarak tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde, 10.42 gram esrar maddesi, 1 adet mouse şeklinde hassas terazi, 6 bin 905 Türk lirası, 100 euro ile 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda narkotik ekipleri tarafından evde bulunan ve 'Davutlar'ın uyuşturucu patroniçesi' olarak adlandırılan G.K. gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.


Emniyetteki sorgulamanın ardından mahkemeye sevk edilen G.K. tutuklanarak, cezaevine konuldu. - AYDIN

Kuşadası, Davutlar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 01:46 Kaynak: İHA
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