Uyuşturucu satıcısı kadın yakalandı - Son Dakika
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Uyuşturucu satıcısı kadın yakalandı

6 saat önce

TEKİRDAĞ'da, uyuşturucu sattığı belirlenen P.N. adlı kadın, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Uyuşturucu satıcısı kadın yakalandı, System.String[]

TEKİRDAĞ'da, uyuşturucu sattığı belirlenen P.N. adlı kadın, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde bir kadının uyuşturucu satışı yaptığını tespit etti. Belirlenen adres çevresinde önlem alan polis, sokak üzerinde durumundan şüphelendikleri R.M.Ü.'ye yaptıkları üst aramasında uyuşturucu haplar buldu. R.M.Ü. ise uyuşturucuları para karşılığında P.N. isimli kadından aldığını söyledi.

Takibe alınan P.N., taksiye bindiği sırada gözaltına aldı. Taksi ve şüpheli kadının evinde yapılan aramada 40 uyuşturucu hap, skunk, üzerinde uyuşturucu madde bulunan 5 litrelik kesilmiş pet şişe ele geçirildi. Gözaltına alınan P.N. ile ilgili soruşturma sürüyor.


Şarköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:11 Kaynak: DHA
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