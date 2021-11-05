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Uyuşturucu satıcısı, okul önünde yakalandı - Son Dakika

Uyuşturucu satıcısı, okul önünde yakalandı

05.11.2021 09:58
Uyuşturucu satıcısı, okul önünde yakalandı

İzmir'de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen satıcı, Karşıyaka ilçesinde bir okulun önünde kıskıvrak yakalandı.

İzmir'de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen satıcı, Karşıyaka ilçesinde bir okulun önünde kıskıvrak yakalandı.

Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirlediği A.Ö.'yü (40) yakalamak için çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, şüphelinin ilçeye bağlı Atatürk Mahallesinde oturduğu evi önünde 2 Kasım tarihinde beklemeye başladı. Evin önüne gelen bir ticari taksinin bir süre bekledikten sonra bir el çantası alarak adresten ayrılması üzerine E.Ö. (43) kontrolündeki araç, Ahmet Yesevi Bulvarı üzerinde durduruldu. Yapılan aramada, adresten alınan el çantası içerisinde bir miktar metamfetamin ve esrar maddesi ele geçirildi.

Okul önünde yakalandı

Polis ekipleri tarafından yakalanan E.Ö., uyuşturucu maddelerin A.Ö.'ye ait olduğunu söyledi. A.Ö.'nün taksi şoförü E.Ö.'ye, uyuşturucu maddeleri Karşıyaka ilçesi Örnekköy Mahallesinde bir okulun yanında bulunan çekiciye vermesini söylemesi üzerine, polis ekipleri adrese intikal etti. Okulun yanında bulunan çekicinin içerisinde Ç.Ü. (23), okulun önünde ise polis ekipleri tarafından aranan A.Ö., ekiplerce yakalandı.

Adresinden uyuşturucu maddeler çıktı

Öte yandan A.Ö.'nün Çiğli ilçesindeki adresinde yapılan aramalarda, metamfetamin maddesi, esrar ve ecstasy haplar ele geçirildi. Adreste bulunan M.P. (24) isimli bir kadının ise 'Uyuşturucu madde ticareti yapmaktan' 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı.

A.Ö., E.Ö., Ç.Ü. ve M.P. adlı 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Uyuşturucu satıcısı, okul önünde yakalandı
Uyuşturucu satıcısı, okul önünde yakalandı

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Karşıyaka, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu satıcısı, okul önünde yakalandı - Son Dakika


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