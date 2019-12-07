Uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen 5 kişi yakalandı

Gaziantep'te polis ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonla 5 kişiyi gözaltına aldı.



Gaziantep Emniyet Müdürlüğü 25 Aralık Polis Merkezi Amirliğine bağlı Uyuşturucu ile Mücadele ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Vatan Mahallesi'nde b102. caddede bir eve operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 1 adet tüfek, 1 adet hassas terazi, 2 parça halinde toplam 48 gram eroin, 1 adet fişek halinde metafetamin maddesi ile çalıntı olduğu değerlendirilen oto teybi, hoparlör ve led panel ele geçirildi.



Şüpheli şahıslar haklarında yapılan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP