Üye Girişi
Uyuşturucu satıcısı otogarda yakalandı - Son Dakika

Uyuşturucu satıcısı otogarda yakalandı

19.07.2021 15:09
Uyuşturucu satıcısı otogarda yakalandı, System.String[]

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehir dışından uyuşturucu getirdiği istihbaratını aldıkları 1 kişiyi şehirlerarası otobüs terminalinde yakaladılar.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehir dışından uyuşturucu getirdiği istihbaratını aldıkları 1 kişiyi şehirlerarası otobüs terminalinde yakaladılar. Şahıs çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 1 şahsın şehir dışından aldığı uyuşturucu maddeyi Düzce'de satacağı istihbaratını aldıkları 1 şahsı takibe aldı. Şahısın bindiği otobüs Düzce Otogarına yanaştığı anda operasyon yapan ekipler, şahsı uyuşturucu maddeler ile birlikte yakaladılar. Şahsın bagajında yapılan aramada 357 gram Bonzai, 1 adet hassas terazi ele geçirdiler.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli şahıs uyuşturucu ticareti yapmak suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE

Uyuşturucu satıcısı otogarda yakalandı
Uyuşturucu satıcısı otogarda yakalandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu satıcısı otogarda yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Arda Turan Galatasaray taraftarını mest etti! Antrenmanda attığı frikik golü büyük beğeni topladı 16:33 Arda Turan Galatasaray taraftarını mest etti! Antrenmanda attığı frikik golü büyük beğeni topladı Avrupa'yı vuran sel felaketinde ölenlerin sayısı 196'ya ulaştı! İhmal iddiası Almanya ve Belçika'da tartışmalara yol açtı 16:23 Avrupa'yı vuran sel felaketinde ölenlerin sayısı 196'ya ulaştı! İhmal iddiası Almanya ve Belçika'da tartışmalara yol açtı Vitor Pereira'nın Pep Guardiola'ya taktik verdiği ortaya çıktı! Guardiola, Pereira'ya seslendi: Vitor iyi izle senin taktiği uyguluyorum 16:03 Vitor Pereira'nın Pep Guardiola'ya taktik verdiği ortaya çıktı! Guardiola, Pereira'ya seslendi: Vitor iyi izle senin taktiği uyguluyorum
Galatasaray, Xherdan Shaqiri transferi için düğmeye bastı! 15:36 Galatasaray, Xherdan Shaqiri transferi için düğmeye bastı! Saadet Partisi'nde işler karışacak! Oğuzhan Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında görüntülendi 15:00 Saadet Partisi'nde işler karışacak! Oğuzhan Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında görüntülendi Kurban satıcısı kurnazlığıyla koyununu elden çıkardı! Üzerine 14:40 Kurban satıcısı kurnazlığıyla koyununu elden çıkardı! Üzerine "Balotelli" yazdığı koyunu 2 bin 400 liraya sattı
Taliban'ın 14:26 Taliban'ın "Türkiye'yi istemiyoruz" açıklamasına Erdoğan'dan yanıt: Kardeşlerinin topraklarını işgal etmeyi bırakmaları lazım Züccaciye'de dehşet anları! Deprem olduğunu zannetti, karşısına 1,5 metrelik yılan çıktı 14:03 Züccaciye'de dehşet anları! Deprem olduğunu zannetti, karşısına 1,5 metrelik yılan çıktı

Son Dakika Haberleri
16:32 Arda Turan Galatasaray taraftarını mest etti! Antrenmanda attığı frikik golü büyük beğeni topladı
16:28 Fuhuş operasyonunda 6 kişiye, 6 bin 880 TL para cezası uygulandı!
16:23 Avrupa'yı vuran sel felaketinde ölenlerin sayısı 196'ya ulaştı! İhmal iddiası Almanya ve Belçika'da tartışmalara yol açtı
16:02 Vitor Pereira'nın Pep Guardiola'ya taktik verdiği ortaya çıktı! Guardiola, Pereira'ya seslendi: Vitor iyi izle senin taktiği uyguluyorum
15:57 Madımak Katliamı'nın bir numaralı sanığı Ahmet Turan Kılıç hayatını kaybetti
15:54 Siirt'te aşılama oranı istenilen seviyenin altında kalınca, camilerden "aşı olun" anonsu yapıldı
15:39 UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Trabzonspor ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri belli oldu
15:36 Galatasaray, Xherdan Shaqiri transferi için düğmeye bastı!
15:33 KKTC'de 2 partiden Erdoğan'ın tarihi konuşmasına protesto! Tüm dünyanın beklediği konuşmayı onlar dinlemeyecek
15:06 Parma antrenmanına cezalar damgasını vurdu! Kaybeden takımın futbolcuları, hedef tahtası oldu
Aracı ters kapana sürdü, 3 lastiği birden yarıldı! Hastane önünde aracı görenler şaşkınlık yaşadı Aracı ters kapana sürdü, 3 lastiği birden yarıldı! Hastane önünde aracı görenler şaşkınlık yaşadı         
16:39
Fuhuş operasyonunda 6 kişiye, 6 bin 880 TL para cezası uygulandı! Fuhuş operasyonunda 6 kişiye, 6 bin 880 TL para cezası uygulandı!         
16:28
Pendik'te kaçan kurbanlık dana trafiği birbirine kattı Pendik'te kaçan kurbanlık dana trafiği birbirine kattı         
16:06
Madımak Katliamı'nın bir numaralı sanığı Ahmet Turan Kılıç hayatını kaybetti Madımak Katliamı'nın bir numaralı sanığı Ahmet Turan Kılıç hayatını kaybetti         
15:58
Sıcak havaya aldırmadılar! Ucuz baklavayı duyan kuyruğa koştu Sıcak havaya aldırmadılar! Ucuz baklavayı duyan kuyruğa koştu         
15:30
Havuz sefası yaptığı anları paylaştı! Songül Karlı bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı Havuz sefası yaptığı anları paylaştı! Songül Karlı bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı         
14:51
Fatih Terim'den Dorukhan Toköz transferine veto! Fatih Terim'den Dorukhan Toköz transferine veto!         
14:36
Tartışma sebebi incir çekirdeğini doldurmadı! Nişanlısı ile tartışan astsubay kendini vurdu Tartışma sebebi incir çekirdeğini doldurmadı! Nişanlısı ile tartışan astsubay kendini vurdu         
14:22
Başarı işte böyle geldi! Sürüne sürüne girdiği sınavdan Zehra Öğretmen olarak çıktı Başarı işte böyle geldi! Sürüne sürüne girdiği sınavdan Zehra Öğretmen olarak çıktı         
12:17
Instagram'dan sonra Tiktok'un da açığını yakaladılar! Lise öğrencileri, Tiktok'un açığa karşılık teklif ettiği parayı geri çevirdi Instagram'dan sonra Tiktok'un da açığını yakaladılar! Lise öğrencileri, Tiktok'un açığa karşılık teklif ettiği parayı geri çevirdi         
12:04
Böyle dede herkese nasip olmaz! Evlenen genç çifte 300 bin TL'lik otomobil hediye etti Böyle dede herkese nasip olmaz! Evlenen genç çifte 300 bin TL'lik otomobil hediye etti         
11:34
'Sakin şehir' ünvanlı Perşembe ilçesi Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Sahiller doldu taştı, nüfusu 5'e katlandı 'Sakin şehir' ünvanlı Perşembe ilçesi Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Sahiller doldu taştı, nüfusu 5'e katlandı         
11:28
'Hakimim' diye herkesi kandırdı, gerçeği savcı kocası ortaya çıkardı 'Hakimim' diye herkesi kandırdı, gerçeği savcı kocası ortaya çıkardı         
11:08
Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı diziye veda etti! Yerine geçecek o isim için görüşmeler başladı Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı diziye veda etti! Yerine geçecek o isim için görüşmeler başladı         
11:05
Tokyo Olimpiyatları'nda sıra dışı olay! Sporcuların odalarına cinsel ilişkiyi önleyen yatak konuldu Tokyo Olimpiyatları'nda sıra dışı olay! Sporcuların odalarına cinsel ilişkiyi önleyen yatak konuldu         
09:59
Bodrum'da tecavüz skandalı! Genç kızı tecavüze uğradı, imdadına jandarma yetişti Bodrum'da tecavüz skandalı! Genç kızı tecavüze uğradı, imdadına jandarma yetişti         
09:11
Bikinili haliyle parka giden Serel Yereli, yine gündeme bomba gibi düştü Bikinili haliyle parka giden Serel Yereli, yine gündeme bomba gibi düştü         
00:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2021 16:45:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uyuşturucu satıcısı otogarda yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement