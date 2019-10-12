Uyuşturucu satıcısı, polis çıktı(2)

AVRUPA ÜLKELERİNDEN TATİL PAYLAŞIMI

İstanbul Ataşehir'de uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan polis memuru B.D., Ataşehir Asayiş Büro Amirliği'ndeki sorgusunun ardından Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis aracıyla uyuşturucu satmak için geldiği yerde, meslektaşları tarafından gözaltına alınan B.D.'nin, sosyal medya hesaplarından, sık sık Avrupa ülkelerinde yaptığı tatil fotoğraflarını paylaştığı görüldü.