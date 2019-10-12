Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu satıcısı, polis çıktı(2)
Son Dakika Güncel Uyuşturucu satıcısı, polis çıktı(2)

Uyuşturucu satıcısı, polis çıktı(2)

1 saat önce

AVRUPA ÜLKELERİNDEN TATİL PAYLAŞIMIİstanbul Ataşehir'de uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan polis memuru B.D., Ataşehir Asayiş Büro Amirliği'ndeki sorgusunun ardından Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Uyuşturucu satıcısı, polis çıktı(2), System.String[]

AVRUPA ÜLKELERİNDEN TATİL PAYLAŞIMI

İstanbul Ataşehir'de uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan polis memuru B.D., Ataşehir Asayiş Büro Amirliği'ndeki sorgusunun ardından Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis aracıyla uyuşturucu satmak için geldiği yerde, meslektaşları tarafından gözaltına alınan B.D.'nin, sosyal medya hesaplarından, sık sık Avrupa ülkelerinde yaptığı tatil fotoğraflarını paylaştığı görüldü.


Ataşehir, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:05 Kaynak: DHA
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