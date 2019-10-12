Uyuşturucu satıcısı, polis çıktı(2)
1 saat önce
AVRUPA ÜLKELERİNDEN TATİL PAYLAŞIMIİstanbul Ataşehir'de uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan polis memuru B.D., Ataşehir Asayiş Büro Amirliği'ndeki sorgusunun ardından Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:05 Kaynak: DHA
AVRUPA ÜLKELERİNDEN TATİL PAYLAŞIMI
İstanbul Ataşehir'de uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan polis memuru B.D., Ataşehir Asayiş Büro Amirliği'ndeki sorgusunun ardından Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis aracıyla uyuşturucu satmak için geldiği yerde, meslektaşları tarafından gözaltına alınan B.D.'nin, sosyal medya hesaplarından, sık sık Avrupa ülkelerinde yaptığı tatil fotoğraflarını paylaştığı görüldü.
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