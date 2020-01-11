Uyuşturucu satıcısı polisle çatıştı: 1'i polis 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uyuşturucu satıcısı polisle çatıştı: 1'i polis 3 yaralı - Son Dakika

Uyuşturucu satıcısı polisle çatıştı: 1'i polis 3 yaralı

6 saat önce

DÜZCE'de polis ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve hakkında yakalama kararı bulunan Salih M. ile çatışmaya girdi.

Uyuşturucu satıcısı polisle çatıştı: 1'i polis 3 yaralı, System.String[]

DÜZCE'de polis ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve hakkında yakalama kararı bulunan Salih M. ile çatışmaya girdi. Salih M. çıkan çatışmada başına isabet eden mermi ile ağır yaralanırken, polis memuru ise bacağından vuruldu.

Olay, saat 22.00 sıralarında Beyköy Beldesi'ne bağlı Paşaormanı köyünde meydana geldi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan Salih M.'yi takibe aldı. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan Salih M. aracıyla kaçmaya başladı. TEM yoluna doğru ilerleyen Salih M. çıkmaz sokağa girince polise ateş açtı. Asayiş şubesinde görevli polis memuru İhsan Durmuş da karşılık verdi. Polis memuru İhsan Durmuş sağ bacağından vurularak yaralanırken, Salih M. ise başına isabet eden mermi ile ağır yaralandı. Diğer yandan şüpheli Salih M.'nin yanında bulunan Muhammet K. da hafif yaralandı. Yaralı polis memuru Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Salih M. ve Muhammet K. ise Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

VALİ YARALI POLİSİ ZİYARET ETTİ

Olayı öğrenen Düzce Valisi Zülkif Dağlı, yaralı polis memurunu Atatürk Devlet Hastanesi'nde ziyaret ederek durumu hakkında bilgi aldı. Ziyaret sonrası açıklama yapan Vali Dağlı, "Bugün akşam 22.00 sıralarında daha önceden 13 aranması olan ve savcılık kararı ile aranmakta olan uyuşturucu ile uğraşan bir vatandaş, polisimize ateş etmek sureti ile ayağından yaraladı. Poliste karşılık vermek sureti ile kişiyi yaraladı. Polisimizde sıkıntı yok. Küçük bir yarası var. Vatandaş ise Düzce Üniversitesi hastanesinde tedavi altında. Geçtiğimiz günlerde de Düzce'nin Muncurlu köyünde bir olaya karışmıştı. Mutlaka bulunması gerekiyordu. Aranan şahsın yanında bir kişi daha uyuşturucu almak için bulunuyordu. O da hafif yaralandı" dedi.


Düzce, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 01:20 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Altınlarla kaçan firari gelin yakalandı! İfadesi de olay kadar ilginç
Bulduğu çantadaki 5 bin 500 lirayı harcayan adam yakalandı Televizyonlara yanlış fiyat etiketi koyan marketin müşterileri, polis müdahalesiyle dağıtıldı Taksici kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası

Son Dakika Haberleri
07:35 İzmir'de 1771 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika
07:34 İzmir'de 1771 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika
07:26 İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının "yanlışlıkla"... - Son Dakika
07:07 FLAŞ - Son Dakika
07:07 FLAŞ - Son Dakika
21:41 Taksici kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası - Son Dakika
21:19 Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2020 07:42:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Uyuşturucu satıcısı polisle çatıştı: 1'i polis 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]