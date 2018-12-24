Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Satıcısı, Polisten Kaçamadı

Uyuşturucu Satıcısı, Polisten Kaçamadı

49 dakika önce

KARTAL'da aralarında uyuşturucu madde ticaretinin de bulunduğu 9 ayrı suçtan arama kaydı bulunan şüpheli, polisin kovalamacası sonunda yakalandı.

Uyuşturucu Satıcısı, Polisten Kaçamadı, System.String[]
KARTAL'da aralarında uyuşturucu madde ticaretinin de bulunduğu 9 ayrı suçtan arama kaydı bulunan şüpheli, polisin kovalamacası sonunda yakalandı. Şüphelinin aracında bir miktar uyuşturucu madde bulunurken, evinde yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kartal ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ve Mobil Park ekipleri hakkında uyuşturucu madde ticareti, tehdit, gasp ve kasten yaralamadan dolayı 9 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan C.B isimli kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. 23 Aralık'ta Hürriyet Mahallesi, Vatansever Caddesi üzerinde polis ekipleri ile bir araçtan şüphelendi. Şüpheli araç ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı. Aracı durduran polis kaçmaya çalışan şüpheliyi yakaladı. Yapılan incelemelerde yakalanan şüphelinin 9 ayrı suçtan arama kaydı bulunan C.B'nin olduğu tespit edildi.

CEZAEVİNE KONULDU

Şüpheli C.B.'nin ilk sorgusunun ardından polis Kartal ve Sancaktepe'deki 2 ayrı adrese baskın düzenledi. Aramalarda satışa hazır şeffaf poşetler içerisinde 13 gram toz kubar, 32 gram toz esrar, parçalar halinde 70 gram bonzai, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait mermiler ile uyuşturucu madde öğütmekte kullanılan el değirmeni ele geçirildi. Şüpheli C.B. Kartal Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi. C.B. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak, cezaevine konuldu. 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:55 Kaynak: DHA

Kartal, Güncel
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