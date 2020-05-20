Uyuşturucu satıcısı polisten kaçmak isterken kaza yapıp yakalandı - Son Dakika

Uyuşturucu satıcısı polisten kaçmak isterken kaza yapıp yakalandı

Uyuşturucu satıcısı polisten kaçmak isterken kaza yapıp yakalandı Adana'da, uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen bir kişiye polis ekipleri 'dur' ihtarında bulundu.

Uyuşturucu satıcısı polisten kaçmak isterken kaza yapıp yakalandı ADANA - Adana'da, uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen bir kişiye polis ekipleri 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü otomobiliyle kaçtığı sırada kaza yapıp polise yakalandı. Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, aracında uyuşturucu satışı yaptığını belirlediği 16 J 6521 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü polislerden kaçmaya başladı.

4 kilometre kaçtı, sonra kaza yaptı Uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen kişi ile narkotik polisi ve asayiş polisleri filmleri aratmayan kovalamaca meydana geldi. Yaklaşık 4 kilometre boyunca polisten kaçmaya çalıştı. Yüreğir ilçesine bağlı Dr. Mithat Özsan Bulvarı üzerinde ismi öğrenilemeyen şüpheli kaza yaptı. Kaza yaptıktan sonra yaya olarak kaçmak isteyen şüpheli kıskıvrak yakalandı. Otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Acun Ilıcalı, ödül oyunu sırasında Berkan'ın bağırdığı anları paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı

Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Mert Öcal oldu

Alemin Kralı'nın Oben'i değişimiyle şaşırttı! Şimdilerde bir içim su

Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı

Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!

Bir kadınla yarı çıplak pozunu paylaşan Edis, fotoğrafı anında sildi

Alacakaranlık'ın oyuncusu, kız arkadaşıyla birlikte evinde ölü bulundu

Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz

Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu

Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı

Filtre kullanıp göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya'dan güldüren benzetme: Ankara kedisi

Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: "Beni böyle kabul etti" demen çok dokundu bana

Survivor'da adaların bu hafta birleşeceğini söyleyen Acun Ilıcalı: Yeni bir dönem başlıyor

Selin Ciğerci, "Çocuğum olmuyor" diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu

Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı