Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu satıcısı tır garajında yapılan operasyonla yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu satıcısı tır garajında yapılan operasyonla yakalandı

Uyuşturucu satıcısı tır garajında yapılan operasyonla yakalandı

1 saat önce

Kadıköy'de yakalanan bir şahsın üzerinde uyuşturucu madde bulundu.

Uyuşturucu satıcısı tır garajında yapılan operasyonla yakalandı, System.String[]

Kadıköy'de yakalanan bir şahsın üzerinde uyuşturucu madde bulundu. Polis, yakalanan şahısın uyuşturucuyu aldığı şahıs ile irtibat kurup tır garajında buluşma ayarlaması için plan yaptı. Uyuşturucu satıcısı şahıs buluşma noktasında yaşanan kovalamaca esnasında yakalandı.


Kadıköy Bostancı'da 6 Ekim Pazar günü polis ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta bulunan Doğan P. (23) isimli şahsın üzerinden 12 parça halinde daralı ağırlığı 4 gram olan uyuşturucu madde, 2 adet cep telefonu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 800 lira para ele geçirildi.


Daha sonra polis, şüpheli Doğan P. ile uyuşturucu maddeyi temin ettiği Bayram K.(21)'nın irtibat kurmasına izin vererek iki şahsın Gaziosmanpaşa'da eski tır garajında buluşmaları için organizasyon düzenlendi. Buluşma yerine gelen Bayram K. kendisini bekleyen polisleri fark edince kaçmaya başladı. Şahıs yaşanan kovalamaca sonrasında yakalandı. Şahsın üst aramasında 60 adet toz kokain olduğu değerlendirilen ve 54 adet taş kokain olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.


Ayrıca Doğan P.'nin 'tehdit-hakaret', 'güveni kötüye kullanma' suçlarından, Bayram K.'nin ise 'dolandırıcılık', 'kasten yaralama', ve 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak' suçlarından suç kayıtlarının olduğu öğrenildi.


Adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kadıköy, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Köpeğinin yanarak öldüğünü duyan kadın, sinir krizi geçirdi
Azerbaycan'da yolsuzluk protestosu sırasında röportaj veren bir eylemcinin gözaltına alınma anı, sosyal medyada gündem oldu Polise 'Çete' diyen HDP'li vekili, polis amiri sözleriyle susturdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amerika'ya sert tepki: YPG'ye yardımı neyle izah edecekler?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 13:24:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu satıcısı tır garajında yapılan operasyonla yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]