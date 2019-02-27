Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

2 saat önce

Niğde'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı, System.String[]
Niğde'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Efendibey Mahallesi'nde R.T'nin bulunduğu araçta arama yaptı, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:19 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Niğde, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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