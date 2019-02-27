Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

Niğde'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Niğde'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.



Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Efendibey Mahallesi'nde R.T'nin bulunduğu araçta arama yaptı, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.



Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı. - NİĞDE

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