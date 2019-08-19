Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu satıcısı tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Uyuşturucu satıcısı tutuklandı

20 dakika önce

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu satıcısı tutuklandı, System.String[]
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kente satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi ve Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma başlatıldı. Yürütülen planlı çalışmalar neticesinde şüpheli E.A. yakalandı. Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 07:27 Kaynak: İHA
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