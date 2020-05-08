Uyuşturucu satıcısı tutuklandı - Son Dakika

Niğde'de sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Sokak Satıcılarına ve Kullanıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında R.B ve A.G'yi kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde aracında yapılan aramada 17,56 gram kokain ve 40,66 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerinden A.G tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi. - NİĞDE