UYUŞTURUCU SATICISI TUTUKLANDI - Son Dakika

ADANA'da uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen Suriye uyruklu Ahmed E. (42), evinde 888 uyuşturucu hap, 4 gram metamfetamin ve 2 gram esrar ile yakalandı. Gözaltına alınan Ahmed E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, torbacılık yaptığı belirlenen Suriye uyruklu Ahmed E.'nin adresine baskın yaptı. Evde yapılan aramalarda 888 uyuşturucu hap, 4 gram metamfetamin ve 2 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Ahmed E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.