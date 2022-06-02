Uyuşturucu satıcısı tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu satıcısı tutuklandı

02.06.2022 14:55
Uyuşturucu satıcısı tutuklandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahsı aracında satışa hazır uyuşturucu ile yakaladı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahsı aracında satışa hazır uyuşturucu ile yakaladı.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmada; ilde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliyi yapılan operasyonda yakaladı. Şüpheli şahsın aracında yapılan aramada; satışa hazır vaziyette 7 parça halinde toplam 4 gram metamfetamin maddesi, cam pipo ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 675 TL para ele geçirildi. Şüpheli şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - DÜZCE

Uyuşturucu satıcısı tutuklandı
Uyuşturucu satıcısı tutuklandı

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Kaynak: İHA

Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu satıcısı tutuklandı - Son Dakika


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