Uyuşturucu satıcısı tutulandı - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahsın evine yapılan operasyonda 320 gram sentetik kannabinoid maddesi ve 3 gram esrar ele geçirildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli şahıs operasyonla yakalandı. Şüpheli şahsın üzerinde, ikametinde yapılan aramalarda; 320 gram sentetik kannabinoid maddesi ve 3 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine konuldu. - DÜZCE