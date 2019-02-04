Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı
1 saat önce
Balıkesir Şehirlerarası otobüs terminaline çalılar arasına uyuşturucu paketi saklayan şahıs güvenlik kameralarına yakalandı.
Balıkesir
Şehirlerarası otobüs terminaline çalılar arasına uyuşturucu paketi saklayan şahıs güvenlik kameralarına yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, terminalde kameraları kontrol eden görevli bir şahsın çalılıklar arasına bir paket bıraktığını tespit edince, güvenlik görevlisine haber verdi. Güvenlik görevlisi çalıların arasında bulunan paketi polis noktasında getirdi. Polis
ve güvenlik görevlileri eşiliğinde açılan pakette 60 bin lira değerinde 209 gram metamfetamin maddesi çıktı. Kameraların incelenmesi sonucu paketi bırakan E.Ç. otogar civarında bulunan petrol istasyonunu yakınında yakaladı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:45 Kaynak: İHA
Uyuşturucudan Bayılan Gençten Polise İlginç Tepki: Polis misin, Hamamcı mısın
Bursa'da Nişanlı Çiftin Darbedilmesiyle İlgili Gözaltına Alınan 2 Polis Serbest Bırakıldı
14 Yaşındaki Kıza Kabusu Yaşatan Zanlı Gözaltına Alındı
Burun Ameliyatından Sonra Komaya Giren Leyla, Hayatını Kaybetti