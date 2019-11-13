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Uyuşturucu satıcısı yakalandı

7 saat önce

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu satıcısı yakalandı, System.String[]

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.


Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, ihbar üzerine K.Ç'yi gözaltına aldı.


Üzerinde yapılan aramada 8 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı hakkında işlem yapıldı.


Asayiş şubesi ekipleri, "Huzurlu Mahalleler Uygulaması-32" kapsamında ise Aşağı Kayabaşı Mahallesinde yaptığı çalışmada, 352 kişi ve 194 aracı sorgulandı, 4 araç sürücüsüne toplam 13 bin 171 lira para cezası kesildi.


Niğde ve Bor İlçe İlamat ve İnfaz Bürosunca aranması bulunan kişilere yönelik çalışmada, 8 kişi, gözaltına aldı.


T.C, M.K. ve N.Ş, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi, diğerleri serbest bırakıldı. - NİĞDE

Emniyet Müdürlüğü, Niğde, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:06 Kaynak: İHA
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