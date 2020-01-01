Uyuşturucu satıcısı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu satıcısı yakalandı - Son Dakika

Uyuşturucu satıcısı yakalandı

6 saat önce

Eskişehir'de uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Uyuşturucu satıcısı yakalandı, System.String[]

Eskişehir'de uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yılbaşı güvenlik tedbirleri kapsamında, kente satış için getirilen uyuşturucu maddeler piyasaya sürülmeden ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda durdurulan bir araçtaki 1 şüpheli yakalandı. Şahsın üzerinde ve araçta yapılan aramada 19,33 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. - ESKİŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:51 Kaynak: İHA
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