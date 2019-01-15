Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Satıcısına '12 Yıl 6 Ay Hapis'

Uyuşturucu Satıcısına '12 Yıl 6 Ay Hapis'

2 saat önce

Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan sanıklar çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı.

Uyuşturucu Satıcısına '12 Yıl 6 Ay Hapis', System.String[]
Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan sanıklar çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Deniz B. duruşmada hazır bulunurken, diğer tutuklu sanıklar Tuncay B. ve Engin B. ise duruşmaya katılmadı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Deniz B., tahliye ve beraatini istedi. Mahkeme heyeti Deniz B. hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 12 yıl 6 ay, Engin B.'ye ise 'kullanmak için uyuşturucu madde satın almak' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Diğer sanık Tunca B. hakkında beraat kararı verildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:28 Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa
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