Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Satıcısına 15 Yıl Hapis Cezası

Uyuşturucu Satıcısına 15 Yıl Hapis Cezası

1 saat önce

Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen şahıs 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Uyuşturucu Satıcısına 15 Yıl Hapis Cezası, System.String[]
Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen şahıs 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Cüneyt Ö. (41) ve avukatı katıldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık, "Ben kimseyi zehirlemedim. Uyuşturucu kullandım, ama satmadım. Bu nedenle de borçlandım. Ailemi de mağdur ettim. Kaderime razıyım. 2 çocuğum var. Ben kendimi düşünmüyorum artık. Onlara yardım Edilmesini istiyorum. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sank Cüneyt Ö.'ye 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 15 yıl hapis cezası verdi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:38 Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa
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