Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Satıcısına 15 Yıl Hapis Cezası

Uyuşturucu Satıcısına 15 Yıl Hapis Cezası

53 dakika önce

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, yaklaşık iki yıl önce uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla hakkında dava açılan sanığa 15 yıl hapis cezası verildi.

Uyuşturucu Satıcısına 15 Yıl Hapis Cezası, System.String[]
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, yaklaşık iki yıl önce uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla hakkında dava açılan sanığa 15 yıl hapis cezası verildi.

Bilecik Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmada, tutuklu sanık T.Ç. ile avukatı hazır bulundu.

Duruşmada hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen T.Ç, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İlçeye bağlı Camikebir Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'nde atıl vaziyetteki bir araçta satışa ve içime hazır 100 gramlık 115 fişek halinde sentetik uyuşturucu ele geçirilmişti. Bunun üzerine şüpheli T.Ç, yakalanmış ve sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:58 Kaynak: AA

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