Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Satıcısına Hapis Cezası

Uyuşturucu Satıcısına Hapis Cezası

1 saat önce

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık 18 yıl hapis ve 45 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Uyuşturucu Satıcısına Hapis Cezası, System.String[]
Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık 18 yıl hapis ve 45 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık Adem Bayram ile avukatı katıldı.

Sanık Bayram savunmasında, uyuşturucu bağımlısı olduğunu söyledi.

Uyuşturucu sattığını itiraf eden Bayram, "Ailemin maddi durumu kötüydü. İçebileceğim kadar uyuşturucu alabilmek için uyuşturucu satışı işine bulaştım. Pişmanım. Cezaevinde uyuşturucudan arındım, kurtuldum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Bayram'a 18 yıl hapis ve 45 bin lira adli para cezası verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:08 Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Adana, Güncel
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