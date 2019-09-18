Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu satıcısına hapis cezası
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Uyuşturucu satıcısına hapis cezası

1 saat önce

Kayseri'de, uyuşturucu ticareti yapma suçundan yargılanan sanığa 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası verildi.

Uyuşturucu satıcısına hapis cezası, System.String[]

Kayseri'de, uyuşturucu ticareti yapma suçundan yargılanan sanığa 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası verildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Ali Sarıkaya ile avukatı hazır bulundu.

Sanık Sarıkaya (61), savunmasında uyuşturucu madde ticareti yapmadığını, 31 yıldır uyuşturucu madde kullandığını öne sürdü.

Hakkında kültür varlıklarını izinsiz kullanma, kaçma ve hakaretten suç kaydı bulunan sanık, sentetik uyuşturucu madde sattığı iddiasının doğru olmadığını öne sürdü.

Evinde çeşitli miktarda uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirilen Sarıkaya, 11 adet alüminyum folyoyu ise çiçekleri süslemek için bulundurduğunu iddia etti.

İki tanığın dinlendiği duruşmada, mahkeme heyeti, sanık Sarıkaya'ya, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası verdi.

Sarıkaya, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:00 Kaynak: AA
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