Uyuşturucu satıcısından gazeteciye "Baronları çek dayı bizi değil" tepkisi - Son Dakika
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Uyuşturucu satıcısından gazeteciye "Baronları çek dayı bizi değil" tepkisi

11.05.2022 11:31

Manavgat'ta uyuşturucu satmaktan yakalanan üç şüpheli adliyeye çıkarılırken fotoğraflarını çeken gazeteciye "Baronları çek dayı baronları, bizi değil" diye çıkıştı. Tutuklanan şüphelilerin evinde satışa hazır uyuşturucu, hassas terazi ve para ele geçirilmişti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini önlemeye yönelik olarak yapılan saha çalışmaları bünyesinde Kasaplar Mahallesi 8527 Sokak üzerinde bulunan müstakil binada arama yapıldı. Cumhuriyet Savcısından alınan arama kararı doğrultusunda narkotik madde arama köpeği Pars'ın da katıldığı aramada; satışa hazır vaziyette 11 küçük paket halinde toplam 14,98 gram metanfetamin maddesi, 1 adet mouse görünümlü hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 19 bin TL para ele geçirildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda gözaltına alınan ve haklarında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan adli işlem yapılan U.B., Ş.C. ve M.C. isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

Antalya'da yakalanan uyuşturucu satıcısı: 'Baronları çek dayı baronları, bizi değil'

"BARONLARI ÇEK DAYI"

Adliyeye çıkarılmaları sırasında şüphelilerden bir tanesinin görüntü alan basın mensubuna "Baronları çek dayı baronları, bizi değil" demesi dikkati çekti.

Uyuşturucu satıcısından gazeteciye Baronları çek dayı bizi değil tepkisi
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Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Cumhuriyet, Manavgat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu satıcısından gazeteciye 'Baronları çek dayı bizi değil' tepkisi - Son Dakika


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