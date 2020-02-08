Uyuşturucu satıcısını JASAT yakaladı - Son Dakika
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Uyuşturucu satıcısını JASAT yakaladı

14 dakika önce

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde jandarmanın dedektif timi JASAT, alıcı gibi davranarak gittiği uyuşturucu satıcısını, evinde yakalayıp, gözaltına aldı.

Uyuşturucu satıcısını JASAT yakaladı, System.String[]

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde jandarmanın dedektif timi JASAT, alıcı gibi davranarak gittiği uyuşturucu satıcısını, evinde yakalayıp, gözaltına aldı. Operasyonda, 300 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nın Suç Araştırma Timi (JASAT), Güzelköy Mahallesi'nde uyuşturucu sattığı iddia edilen 30 yaşındaki Ali D.'nin evine dün operasyon düzenledi. Alıcı gibi davranarak Ali D.'nin evine giden JASAT ekibi, operasyonun ardından yaptığı aramada satışa hazırlanmış 300 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan Ali D., sevk edildiği adliyede tutuklandı. JASAT ekibi ayrıca Ali D.'nin evine uyuşturucu almaya gelen 4 kişiyi de gözaltına aldı. İfadesi alınan 4 kişi, savcının talimatıyla serbest bırakıldı.Ali D.'nin dikkat çekmemek için evinin bahçesinde horoz beslediği, mahalle sakinlerine ise uyuşturucu almaya gelenlerin kümesindeki dövüş horozlarına bakmaya geldiklerini söyleyerek dikkatleri başka yöne çektiği iddia edildi.


Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 04:02 Kaynak: DHA
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