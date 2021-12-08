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Uyuşturucu satıcısını mahalle bekçileri yakaladı - Son Dakika

Uyuşturucu satıcısını mahalle bekçileri yakaladı

08.12.2021 10:20
Uyuşturucu satıcısını mahalle bekçileri yakaladı

Osmaniye'de 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcısı, mahalle bekçilerinin dikkati sayesinde yakayı ele verdi.

Osmaniye'de 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcısı, mahalle bekçilerinin dikkati sayesinde yakayı ele verdi. Gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan mahalle bekçileri rutin devriye sırasında bir şahsın hareketlerinden şüphelendi. Yapılan GBT sorgusunda şahsın A.P. olduğu öğrenilirken yapılan üst aramasında satışa hazır halde paketlenmiş uyuşturucu maddeler ele geçirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede şahsın üzerinden çıkan uyuşturucu maddelerin 22,53 gram bonzai, 9,58 gram eroin ile 1,37 gram metamfetamin olduğu anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.P. tutuklandı. - OSMANİYE

Uyuşturucu satıcısını mahalle bekçileri yakaladı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu satıcısını mahalle bekçileri yakaladı - Son Dakika


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