Şişli'de şüphe üzerine durdurulan bir kişi üzerinden uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Şişli'de şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üzerinden 99 gram metamfetamin ve oyuncak araba görünümlü hassas terazi ele geçirildi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, 29 Nisan 23.15 sıralarında Cumhuriyet Caddesi bir kişiyi şüphe üzerine durdurdu.

Şüphelinin yapılan üst aramasında 99 gram metamfetamin, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 200 lira ve oyuncak araba görünümlü hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.E.O. (28) uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan adliyeye sevk edildi.