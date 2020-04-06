Uyuşturucu satıcısının üzerinden sahte MİT kimliği çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uyuşturucu satıcısının üzerinden sahte MİT kimliği çıktı - Son Dakika

Uyuşturucu satıcısının üzerinden sahte MİT kimliği çıktı

7 saat önce

İstanbul'da, sahte MİT kimliği kullanarak uyuşturucu madde satışı yaptığı ve polis uygulamalarından geçmeye çalıştığı tespit edilen şahıs, polisin takibine alındı.

Uyuşturucu satıcısının üzerinden sahte MİT kimliği çıktı, System.String[]

İstanbul'da, sahte MİT kimliği kullanarak uyuşturucu madde satışı yaptığı ve polis uygulamalarından geçmeye çalıştığı tespit edilen şahıs, polisin takibine alındı. Yaşanan kovalamacada iki kişi yakalanırken, sahte MİT kimliği kullanarak uyuşturucu satan şahıs tutuklandı.

Sancaktepe ve Çekmeköy'de adının Orhan olduğu bilinen bir sahte MİT kimliği kullanarak uyuşturucu madde satışı yaptığı ve polis ve jandarma uygulamalarından, uyuşturucu sattığı aracıyla bu kimliği kullanarak geçmeye çalıştığı tespit edildi. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 30 Mart tarihinde Meclis Mahallesi Eski Ankara Caddesi üzerinde seyir halinde aracı görerek takibe aldı. Araç Çekmeköy'de Çamlık Mahallesinde durduruldu. Araçta bulunan Orhan A. (35) ve Miktat Ö. (38) isimli şahıslar yakalandı. Orhan A. isimli şahsın yapılan üst aramasında Ertuğrul G. adına düzenlenmiş, şüpheli şahsın fotoğrafının bulunduğu sahte MİT kimliği ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 100 Dolar ve 975 TL ele geçirildi. Araç içerisinde yapılan aramalarda ise 14 adet daralı ağırlığı 6,37 gram gelen taş kokain ele geçirildi.

Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise; 1 adet ruhsatsız tabanca 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 19 adet pompalı tüfek fişeği, 52 adet farklı çaplarda tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüphelilerden Orhan A. isimli şahsın 1 "kasten yaralama", 1 "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak", 1 "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve 1 "açıktan hırsızlık" olmak üzere 4 suç kaydı bulunduğu belirlendi. Hakkında "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan işlem yapılan Miktat Ö. isimli şahıs serbest bırakıldı. Orhan A. isimli şahıs "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

(İHA)

Çekmeköy, İstanbul, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 02:20 Kaynak: İHA

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