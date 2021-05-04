Uyuşturucu satıcısının yöntemi, polisleri bile şaşırttı - Son Dakika

İZMİR'in Konak ilçesinde devriye gezen polis ekipleri, bir otomobilin altında, özel mıktanıs düzeneğiyle gizlenmiş olan ve içerisinde 61 gram metamfetamin bulunan kalemlik ile araç anahtarı şeklinde hassas terazi ele geçirdi. Denetimlere takılmamak için bulunan bu yöntem, polisleri bile şaşırttı.

Olay, 28 Nisan Çarşamba günü saat 23.30 sularında, Hatay semtindeki 280'inci sokak üzerinde meydana geldi. Sokakta devriye gezen polis ekipleri, Kaan K.'nin gece saatlerinde bir otomobilin altına eğilip bir işlem yaptığını fark etti. Durumdan şüphelenen ekipler, Kaan K.'nin yanına gidip, eğildiği noktayı kontrol etti. Polis, otomobilin alt kısmında, özel bir mıknatıs düzeneğiyle gizlenmiş kalemlik buldu. Uyuşturucunun gizlenme yöntemine şaşıran ekipler kalemliği açtıklarında ise, içinden 61 gram metamfetamin ile araç anahtarı görünümlü hassas terazi çıktı. Ele geçirilen malzemeler ile uyuşturucuya el konulurken, Kaan K. gözaltına alındı. Şüpheli mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi.